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Новости. Происшествия
11:32, 24 Июня 2018

Две легковушки столкнулись в Шуе, пострадавших доставили в Петрозаводск

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В поселке Шуя Прионежского района Карелии накануне вечером столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в субботу, 23 июня в 22:45 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района (в составе 5 человек и 2 единиц техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге.

В поселке Шуя Прионежского района возле дома №3 по улице Советской столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщили в дежурной части МЧС, в результате аварии пострадали два человека. Для оказания помощи медики доставили их в БСМП Петрозаводска.

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