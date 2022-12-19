Две легковушки в лобовую столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП произошло 20 декабря на перекрестке улиц Кирова и Свердлова.
Во вторник, 20 декабря, в 12.20, на пересечении улиц Кирова и Свердлова в Петрозаводске не поделили дорогу два легковых автомобиля.
После лобового столкновения автомобили получили механические повреждения, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии»
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.
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