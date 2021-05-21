Львица напала на дрессировщика во время выступления в цирке (ВИДЕО 18+)

В Новосибирской области во время выступления гастролирующего Уральского цирка дрессировщик пострадал от львицы.

Инцидент произошел в субботу, 22 мая, в поселке Мошково под Новосибирском, где с гастролями находится Уральский частный цирк-шапито. Во время выступления львица напала на дрессировщика, мужчина получил небольшие рваные раны, сообщил РИА Новости администратор цирка.

Видео с инцидентом в цирке появилось в паблике «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». На видеокадрах одна из двух львиц во время выступления перестала подчиняться командам дрессировщика, а затем напала на него и повалила на манеж.

«Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей и репетиций не было. Наш цирк — частный и у нас нет своей площадки. Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные. Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Её сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После случившегося, Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы её поменять на маленького львёнка. Вега ещё молодая, она сможет дать потомство. Завтра в Мошково запланировано ещё одно представление, но оно пройдёт без участия львов», — цитируют в паблике Максима Орлова, получившего в схватке с львицами рваные раны руки и ноги.

Напомним, медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии.