Две машины с медикаментами для мобилизованных отправили ночью из Карелии в Ленобласть

В воинскую часть в Сертолово направлен груз, который формировался под контролем главы Минздрава республики.

В минувший четверг, 20 октября, около полуночи мобилизованным из Карелии в Сертолово отправили две машины с медикаментами. Об этом написал на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

«Отправляем прямо сейчас две машины с медицинским оборудованием, медикаментами и расходными материалами в Сертолово. Всего 64 наименования. Состав груза формировался под личным контролем министра М.Е.Охлопкова», - отметил руководитель республики.

По словам Парфенчикова, во главе медслужбы воинской части в Сертолово, где находится много мобилизованных из Карелии, стоит бывший главный врач одной из районных больниц Карелии.

Ранее сообщалось, Карелия отправила машину с высокотехнологичным военным оборудованием к мобилизованным в Псков.