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Карелия отправила машину с высокотехнологичным военным оборудованием к мобилизованным в Псков

Новости. Общество
10:33, 20 Октября 2022
фото: © Правительство Карелии

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Экипировка и радиостанции, квадрокоптеры, лазерные дальномеры, минно-эвакуационные разборные кошки в распоряжение мобилизованных жителей Карелии поступят сегодня.

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова министерством экономического развития и промышленности республики при участии благотворительного фонда «Живой город» и общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ в короткие сроки приобретено необходимое высокотехнологичное профессиональное военное оборудование. В частности, мобилизованным отправили радиостанции, квадрокоптеры, лазерные дальномеры, минно-эвакуационные разборные кошки (МЭРК-10). Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Закупка произведена с учетом заявок, поступивших от командиров частей и от наших земляков, которые находятся на учебных полигонах в Пскове. Мобилизованные жители региона также получат в пользование тактические рюкзаки и очки, термобелье, шарфы-трубы и другую теплую одежду.

Куратор регионального отделения Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» Михаил Дийков выразил особую благодарность в предоставлении военного оборудования для мобилизованных жителей республики:

— Груз очень важен. Это оборудование, которое было подобрано по рекомендациям специалистов дивизии, оно качественное, дорогостоящее, действительно будет помогать нашим военнослужащим из Карелии выполнять поставленные задачи, потому что сегодня ведение боевых действий — это в том числе и вопрос использования высокотехнологического оборудования.

Представители карельского отделения «Юнармии» передали письма со словами поддержки наших бойцов.

Ранее мобилизованные жители Карелии, находящиеся в Пскове и Ленинградской области, получили необходимую помощь в виде дополнительной экипировки, предметов быта, теплой одежды, медикаментов и других вещей.

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