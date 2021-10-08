Две оппозиционные фракции появились в Петросовете

В городском совете Петрозаводска вновь избранные депутаты сформировали фракции КПРФ и партии "Справедливая Россия - За правду!".

В городском совете Петрозаводска вновь избранные депутаты от оппозиционных партий сформировали две фракции - КПРФ и "Справедливой России - За правду".

Фракцию КПРФ в Петросовете возглавила Наталья Захарчук, фракцию СРЗП - Андрей Рогалевич.

Напомним, что от КПРФ в горсовет Петрозаводска избрались пять депутатов, от СРЗП - два депутата.

Ранее объединились депутаты Петросовета, избранные от "Единой России". Руководителем фракции "Единой России" в составе 17 депутатов стал Павел Петров.

Ранее сообщалось, что 7 октября депутаты Петросовета собрались на первую сессию, в ходе которой избрали председателя горсовета и его заместителей. Председателем Петросовета стала Надежда Дрейзис, ее заместителями - Павел Петров и Оксана Политова. Все руководящие посты заняли единороссы.