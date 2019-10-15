Две организации в Карелии оштрафованы за ложные сведения о состоянии земель

Природоохранная прокуратура выявила нарушения в сфере охраны земель и почв, сообщили в прокуратуре Карелии.

В частности установлено, что 10 предприятиями данные об отработанных землях представлены ошибочно, общая площадь фактически отработанных ими земель, а, значит, подлежащих рекультивации, составляет 0 га, тогда как площадь по данным формы статистического наблюдения – 942 га.

Недостоверное представление сведений о состоянии земель препятствует осуществлению уполномоченными органами контроля (надзора) своевременному выявлению изменений состояния земель, оценке этих изменений, прогнозу и выработке рекомендаций о предупреждении и об устранении последствий негативных процессов; нарушает конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.

По результатам проверки два юридических лица за искажение сведений о состоянии земель привлечены к административной ответственности, им назначено наказание по 20 тыс. руб. каждому.

Руководителям 8 организаций природоохранным прокурором внесены представления, по требованиям которых предприятиями приняты меры, направленные на устранение нарушений закона в указанной сфере, 11 должностных лиц за нарушения природоохранного законодательства привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в связи с принятием искаженной отчетности, содержащей недостоверную экологическую информацию о состоянии земель природоохранным прокурором внесено представление об устранении нарушений закона в Управление Росприроднадзора по Республике Карелия, которое находится на рассмотрении.