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Две петрозаводчанки и житель поселка Карелии скончались от коронавируса

Новости. Общество
09:32, 19 Мая 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Всего в Карелии от коронавирусной инфекции скончались 518 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончались петрозаводчанки 80 и 55 лет, а также умер 55-летний житель деревни Шуньга. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии от коронавирусной инфекции скончались 518 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 56 человек. Из этого числа заболевших – 49 человек, из них 11 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 46613 человек.

Выздоровели 44760, за сутки выписаны по вуыздоровлению 55 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7590,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3378,4 случая, по Северо-Западу – 5894,7.

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