Два ребенка были сбиты автомобилистами на дорогах Карелии за сутки

В Карелии под колесами автомобилей оказались две 14-летние девочки, информирует ГИБДД.

ЧП произошли во вторник, 26 апреля. Об этом сообщает ГИБДД.

В Петрозаводске в 16:28 на пересечении улиц Островского и Мичуринской неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при повороте направо не уступил дорогу и сбил 14-летнюю девочку. Пешеход в тот момент переходила проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. В результате ДТП девочка травмирована. По факту аварии проводится проверка.

Еще одно ДТП произошло в Лахденпохье, на улице Ленина, 47. В 17:40 водитель автомобиля «Volkswagen» сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара девочку отбросило на автомобиль «Ford». Ребенок травмирован. По факту ДТП также проводится проверка.