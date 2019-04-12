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Новости. Криминал
12:55, 12 Апреля 2019
фото: stock.adobe

Две селянки в Карелии заглянули к знакомому на огонек и обокрали его

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В Медвежьегорском районе две женщины зашли к знакомому в гости, выпили и обокрали его, сообщили в МВД Карелии.

Мартовским днем домой к 40-летнему жителю одного из поселков Медвежьегорского района заглянули на огонек две знакомые местные жительницы. Алкоголь располагал к беседам, но хозяин спустя время погрузился в сон. Очнувшись спустя время, он обнаружил пропажу значительной для него суммы – 6 тысяч рублей. Деньги хранились не на виду, а в борсетке, а тех, кто посещал дом, хозяин никак не подозревал в злодеянии.

Однако у полицейских вызвали вопросы гостьи потерпевшего. И в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия. По версии следствия, 36-летняя и 30-летняя местные жительницы вдвоем замыслили хищение. Они воспользовались тем, что хозяин крепко спал, забрали деньги и поделили их. Похищенное потрачено на алкоголь и сигареты. Обе не трудоустроены, подвержены влиянию пагубной привычки, несмотря на то, что воспитывают детей.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые, старшая из которых уже имела проблемы с законом, обязались возместить причиненный ущерб.

 

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