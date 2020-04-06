Две сосиски, маргарин и муку с насекомыми выдали школьникам Карелии в качестве сухпайка (ФОТО И ВИДЕО)

Родители школьников в Питкяранте возмутились составом сухпайков, которые рассчитаны на две недели.

Дети из малоимущих семей, получающие льготное бесплатное питание, в связи с режимом всеобщей самоизоляции получили продуктовые наборы.

Школьникам из Питкяранты "повезло" больше всех – в одном из сухпайков родители обнаружили насекомое, сообщается в паблике "Нетипичная Питкяранта".

"5 картошин, 2 сосиски, кусок маргарина, полкило сахарного песка и килограмм муки. Это всё. На две недели. Для малоимущих и детей-инвалидов. В одном из пакетов с мукой родители обнаружили жука", – пишут в паблике.





Ранее глава Карелии сообщил, что родителям, чьи дети получают льготное бесплатное питание, с 7 апреля начнут выдавать продуктовые наборы, рассчитанные на две недели. Примером продуктового набора для учащихся может быть следующий ассортимент: консервы, крупа (греча или рис), макароны, мука, сахар, молоко, печенье и другие продукты.

После публикации в соцсетях фотографий сухпайка в паблике администрации Питкярантского района появилась информация о приостановке выдачи продуктовых пакетов.





"Уважаемые жители Питкяранты! Решением главы районной администрации в городских школах приостановлена выдача продуктовых пакетов для детей, получающих питание за счет адресной социальной помощи из бюджета РК и для детей с ОВЗ, получающих питание за счет средств бюджета района", – сообщили в администрации.