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Две сосиски, маргарин и муку с насекомыми выдали школьникам Карелии в качестве сухпайка (ФОТО И ВИДЕО)

Новости. Общество
13:55, 07 Апреля 2020
фото: © паблик "Нетипичная Питкяранта"
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Родители школьников в Питкяранте возмутились составом сухпайков, которые рассчитаны на две недели.

Дети из малоимущих семей, получающие льготное бесплатное питание, в связи с режимом всеобщей самоизоляции получили продуктовые наборы.

Школьникам из Питкяранты "повезло" больше всех – в одном из сухпайков родители обнаружили насекомое, сообщается в паблике "Нетипичная Питкяранта".

"5 картошин, 2 сосиски, кусок маргарина, полкило сахарного песка и килограмм муки. Это всё. На две недели. Для малоимущих и детей-инвалидов. В одном из пакетов с мукой родители обнаружили жука", – пишут в паблике.

Ранее глава Карелии сообщил, что родителям, чьи дети получают льготное бесплатное питание, с 7 апреля начнут выдавать продуктовые наборы, рассчитанные на две недели. Примером продуктового набора для учащихся может быть следующий ассортимент: консервы, крупа (греча или рис), макароны, мука, сахар, молоко, печенье и другие продукты.

После публикации в соцсетях фотографий сухпайка в паблике администрации Питкярантского района появилась информация о приостановке выдачи продуктовых пакетов.

"Уважаемые жители Питкяранты! Решением главы районной администрации в городских школах приостановлена выдача продуктовых пакетов для детей, получающих питание за счет адресной социальной помощи из бюджета РК и для детей с ОВЗ, получающих питание за счет средств бюджета района",  – сообщили в администрации.

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Комментарии

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кир
2020-04-07 14:01:01
Не барья и надо войти в положение. :)
Гость
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