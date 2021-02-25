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Две спортсменки из Карелии получили звание Мастера спорта России

Новости. Спорт
18:00, 26 Февраля 2021
фото: © паблик Вконтакте "Федерация ушу Республики Карелия (Петрозаводск)"
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Члены сборной ушу в Карелии - Юлия Смирнова и Анастасия Митрофанова - получили звание "Мастер спорта России".

Группа "Федерация ушу Республики Карелия (Петрозаводск)" поделилась радостной новостью – сразу двум петрозаводским спортсменкам - Юлии Смирновой и Анастасии Митрофановой - присвоено звание "Мастер спорта России".

Спортсменки являются воспитанницами тренеров Натига Велиева, Марины Потаповой и Сергея Воробьева.

Напомним, что в декабре звание "Мастер спорта России" международного класса получил карельский легкоатлет Андрей Лукин.

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Комментарии

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Гамлет
2021-02-26 18:52:05
Напридумывал разных: ушу, кушу, откушу.... только звание : "мастер спорта России" обесценивают....хотя ,за рубежом вообще никаких званий нет: там просто : или рейтинг, или Чемпион Мира, Европы...и сколько заработал: сумма...
Всё таки : мастер спорта СССР звучало гордо, а сейчас этих мастеров Росси и по неизвестным дрыганьям ногами и руками ,полно, и не интересно....
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