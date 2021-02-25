Две спортсменки из Карелии получили звание Мастера спорта России

Члены сборной ушу в Карелии - Юлия Смирнова и Анастасия Митрофанова - получили звание "Мастер спорта России".
Группа "Федерация ушу Республики Карелия (Петрозаводск)" поделилась радостной новостью – сразу двум петрозаводским спортсменкам - Юлии Смирновой и Анастасии Митрофановой - присвоено звание "Мастер спорта России".
Спортсменки являются воспитанницами тренеров Натига Велиева, Марины Потаповой и Сергея Воробьева.
Напомним, что в декабре звание "Мастер спорта России" международного класса получил карельский легкоатлет Андрей Лукин.
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