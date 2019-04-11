Две выставки к 30-летию фольклорного ансамбля музея "Кижи"

Сразу две экспозиции, посвящённые юбилею кижского ансамбля, готовятся к открытию – "Молодо-зелено, погулять велено" и "Сохраняя фольклорное наследие".

Открытие – 15 апреля в 16.00 на пл. Кирова, 10 А. Приглашаем всех любителей истории, фольклора и хорошей музыки!

Выставка "Молодо-зелено, погулять велено" расскажет о молодёжной музыкальной культуре Заонежья конца XIX – начала XX веков. В экспозиции будут представлены экспонаты из фондов музея-заповедника "Кижи", из интерактивного фонда фольклорно-этнографического ансамбля, а также предметы из личного архива сотрудников музея-заповедника "Кижи". Традиционные увеселения молодежи, игримая бесёда, обряды повышения славутности, молодёжные мантические обряды, свадьба – как один из важных этапов жизни молодежи – об этом и о многом другом узнают посетители выставки!

"Молодёжный" отрезок жизни в старину считался наиболее привольным, самой природой отведенным для развлечений и увеселений в свободное от участия в крестьянских работах время. Посещение бесёдных вечеринок и участие в праздничных увеселениях для молодежи носило общеобязательный характер. Юноши или девушки, не посещающие бесёды, уклоняющиеся от активного участия в праздниках, не могли рассчитывать на удачный брак.

Повседневная жизнь, быт, праздники, а также традиционные собрания молодёжи всегда сопровождались песнями, играми и танцами. Направленность традиционных увеселений молодёжи всегда была на выбор пары, призывание замужества. Главная функция молодежных песен и игр - активное ритуально-магическое воздействие на судьбу, где в основе сакрального подтекста песен и игр всегда лежала магия соединения.

Выставка "Сохраняя фольклорное наследие" познакомит посетителей музея с историей возникновения коллектива, расскажет об основных событиях его творческой деятельности, о людях, которые создавали и развивали коллектив, а также раскроет современный облик ансамбля, его просветительскую, концертную и гастрольную деятельность.

История фольклорно-этнографического ансамбля музея-заповедника "Кижи" начинается с фольклорной группы, созданной в 1989 году по инициативе Регины Борисовны Калашниковой, которая долгие годы была руководителем группы. Первыми участниками коллектива были штатные сотрудники музея разных отделов. Первыми произведениями стали песни Заонежья, затем Поморья. Первые танцы — кадриль "заонежская" и "Ланцы". Первые постановки: "Заонежская беседа", фрагменты заонежского свадебного обряда "Вывод невесты за столы", "Хождение невесты по гостям". Первые выступления коллектива перед туристами состоялись в нижней избе дома Ошевнева.

За 30 лет коллектив побывал на фестивалях, конкурсах, концертах в России и за рубежом. Коллектив награжден дипломами, благодарственными письмами, памятными подарками. Много интересных фактов из истории нынешней жизни коллектива узнают посетители выставки! В экспозиции будут представлены редкие фотографии, документы, элементы костюмов, музыкальные инструменты. Ну, и конечно, будет много музыки! Современные аудионосители помогут услышать старинные песни Русского Севера.