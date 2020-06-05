Две женщины пострадали при столкновении автомобилей в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла 5 июня на пересечении улицы Маршала Мерецкова и Лососинской набережной, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 17.10 45-летний водитель автомобиля Lada Vesta при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Lada Granta.

В результате ДТП телесные повреждения получили 31-летняя и 51-летняя пассажирки автомобиля Lada Granta. Им была оказана медицинская помощь.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее юный водитель в Петрозаводске устроил ДТП с участием пяти автомобилей.