Юный водитель в Петрозаводске устроил ДТП с участием пяти автомобилей (ФОТО)

ДТП произошло днем 5 июня на Карельском проспекте, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 15.40 в районе дома №14 по Карельскому проспекту 19-летний водитель Kia Spectra не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль "Ваз-2131", который отбросило на Renault Logan.

Renault отбросило на автомобиль Toyota Auris, который наехал на

Nissan X-Trail.





В результате виновник ДТП пострадал. Ему была оказана медицинская помощь.

Ранее три автомобиля разбились утром в час пик в Петрозаводске.