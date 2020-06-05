Юный водитель в Петрозаводске устроил ДТП с участием пяти автомобилей (ФОТО)

ДТП произошло днем 5 июня на Карельском проспекте, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 15.40 в районе дома №14 по Карельскому проспекту 19-летний водитель Kia Spectra не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль "Ваз-2131", который отбросило на Renault Logan.
Renault отбросило на автомобиль Toyota Auris, который наехал на
Nissan X-Trail.
В результате виновник ДТП пострадал. Ему была оказана медицинская помощь.
Ранее три автомобиля разбились утром в час пик в Петрозаводске.
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