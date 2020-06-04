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Три автомобиля разбились утром в час пик в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:34, 05 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Групповое ДТП с пострадавшими произошло в центре Петрозаводска, сообщили в ГИБДД города.

Сегодня утром, 5 июня в 8.30, на пересечении улицы Правды и улицы Казарменская столкнулись три автомобиля – Peugeot 2008, Honda CR-V и Toyota Fortuner.

Столкновение произошло, когда автомобиль Peugeot двигался с моста в сторону улицы Правды, а Honda выезжала с улицы Казарменская на левый поворот, от удара Honda отбросило на Toyota, двигавшуюся с улицы Правды на мост.

 

В результате группового ДТП пострадали две женщины: 36-летняя пассажирка Honda и 56-летняя водитель Peugeot. Им оказана разовая медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

© ГИБДД Петрозаводска

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-06-05 12:14:21
Это новый на евонной кредитной кастрльке.
ppppp
2020-06-05 11:49:46
Как бесят эти проскакивальщики. Неужели не постоять лишнюю минуту, не пропустить всех и когда уже будет возможность, спокойно проехать перекресток?
Juniper59
2020-06-05 11:42:12
«Сталидзе», с чего двигался Пежо?..
новый
2020-06-05 11:47:18
Juniper59, не умничай, искатель опечаток.
Гость
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