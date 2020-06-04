Три автомобиля разбились утром в час пик в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Групповое ДТП с пострадавшими произошло в центре Петрозаводска, сообщили в ГИБДД города.

Сегодня утром, 5 июня в 8.30, на пересечении улицы Правды и улицы Казарменская столкнулись три автомобиля – Peugeot 2008, Honda CR-V и Toyota Fortuner.

Столкновение произошло, когда автомобиль Peugeot двигался с моста в сторону улицы Правды, а Honda выезжала с улицы Казарменская на левый поворот, от удара Honda отбросило на Toyota, двигавшуюся с улицы Правды на мост.

В результате группового ДТП пострадали две женщины: 36-летняя пассажирка Honda и 56-летняя водитель Peugeot. Им оказана разовая медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

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