890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Реаниматолог центра по лечению коронавируса в Карелии посоветовал жить сегодняшним днем 4
05.05.2020 16:00
В России могут отменить экзамены для девятиклассников
05.05.2020 16:09
Путин проведет совещание о возвращении к "нормальной жизни" 6
05.05.2020 11:24
Глава Карелии разрешил загородные прогулки 6
05.05.2020 19:38
Сотрудник УФСИН и трое медработников заразились коронавирусом в Карелии 1
05.05.2020 12:02

Две женщины пострадали в ДТП на выезде из Петрозаводска

Новости. Происшествия
08:38, 06 Мая 2020
фото: ГИБДД Карелии
Загрузка...

ДТП произошло 5 мая на перекрестке Пряжинского и Суоярвского шоссе, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 12.20 водитель "ВАЗ-2115" с прицепом не справился с управлением и совершил занос с последующим выездом на полосу встречного движения.

Во время заноса прицеп отсоединился от автомобиля и столкнулся с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении. После чего Ford столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2115".

Два пассажира Ford получили телесные повреждения: 61-летняя пассажирка была доставлена в БСМП, а 54-летней назначили амбулаторное лечение.

Ранее юноша на мотоцикле в Карелии врезался в столб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
29.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
30.04.2020, 15:32
Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике
03.05.2020, 09:02
Более 1200 человек ушли в Карелии на самокарантин за сутки

Аналитика

03.05.2020 14:23
Капитал
Геннадий Боднарчук: "Освобождение от арендных платежей позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена" 2
Администрация Петрозаводска приняла ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введения режима строгой самоизоляции.
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 5
02.05.2020 12:10
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 17
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Вся аналитика

Чтиво

30.04.2020 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
Эхо Сандармоха? 24
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»