Две женщины пострадали в ДТП на выезде из Петрозаводска

ДТП произошло 5 мая на перекрестке Пряжинского и Суоярвского шоссе, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 12.20 водитель "ВАЗ-2115" с прицепом не справился с управлением и совершил занос с последующим выездом на полосу встречного движения.



Во время заноса прицеп отсоединился от автомобиля и столкнулся с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении. После чего Ford столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2115".



Два пассажира Ford получили телесные повреждения: 61-летняя пассажирка была доставлена в БСМП, а 54-летней назначили амбулаторное лечение.

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