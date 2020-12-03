Две жительницы Карелии перевели мошенникам почти 900 тысяч рублей

За сутки лжесотрудники банка обогатились за счет женщин на 894 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

Так, 49-летняя кондопожанка рассказала полицейским, ей позвонили сотрудники службы безопасности банка. Поочерёдно с ней общались не менее 3 человек: и мужчины, и женщины. Псевдоспециалисты уведомили потерпевшую, что неизвестные пытаются сменить номер телефона, к которому прикреплена её банковская карта. Женщине объяснили, чтобы спасти сбережения, необходимо перевести деньги на другие "безопасные" счета. Средств у жительницы города бумажников было немного, поэтому злоумышленники порекомендовали ей оформить онлайн-кредит на сумму 350 тысяч рублей. Это кондопожанка и сделала. Полученную сумму её попросили обналичить и частями перевести на 7 продиктованных мобильных номеров. Лжесотрудники успокаивали женщину и уверяли, что ей всё вернут. Однако, получив желаемое, доброжелательных псевдоспециалистов и след простыл, а потерпевшая осталась ни с чем. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

В подобную ситуацию попала и 53-летняя жительница посёлка Пряжа. Схема похожая: ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил потерпевшей, что на её имя неизвестные пытались оформить кредит. Для того, чтобы сохранить денежные средства, которыми сторонние лица хотели завладеть и вернуть их на счёт, необходимо повторно через интернет взять на себя долговые обязательства в размере 544 тысяч рублей. Это условие заявительница выполнила. Затем её также попросили обналичить всю сумму и частями перевести на 7 продиктованных мобильных номеров. Про "дистанционное" мошенничество пострадавшая знала, но привыкла доверять людям.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведётся розыск злоумышленников. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом.

Ранее жительница Карелии попыталась взять кредит, не выходя из дома, и лишилась 23 тыс. рублей.