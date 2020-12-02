Жительница Карелии попыталась взять кредит, не выходя из дома, и лишилась 23 тыс. рублей

В Костомукше интернет-мошенники оставили без денег 42-летнюю женщину, пытавшуюся взять кредит, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснили карельские полицейские, накануне женщина решила получить кредит, не выходя из дома. В интернете она нашла сайт одного из банков и оформила заявку. Вскоре ей поступил звонок якобы от представителя банка, который сообщил, что для получения средств необходимо открыть депозитную ячейку за 4 тыс. рублей.

Женщина перевела деньги на определенный счет. В дальнейшем под руководством собеседника она оплатила также страховку, внесла комиссию за обслуживание счета, а затем узнала, что в связи с плохой кредитной историей ее платежи заморожены.

Исправить ситуацию предложили опять же за деньги. Тут заявительница поняла, что ее обманывают, прекратила разговор и обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время по факту произошедшего полиция проводит проверку.