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Двенадцать новых школьных автобусов прибыли в Карелию

Новости. Общество
16:55, 21 Января 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Карелия получила 12 новых школьных автобусов, которые сразу отправились в районы республики, рассказал Артур Парфенчиков.

Новые автобусы, поступившие в республику, разной вместимости, утепленные, готовые к работе в северных условиях. Все оборудованы с учетом современных требований безопасности при перевозке детей, оснащены тахографами и навигационным оборудованием для отслеживания движения.

Они сменят отслужившие свой срок автобусы в Юшкозерской, Куркиекской, Пяозерской, Ледмозерской, Ильинской, Коткозерской, Рыборецкой, Ведлозерской, Эссойльской, Пуйкколькой школах, а также в питкярантской школе №2 и пудожской школе №3.

"Работу по обновлению школьного автопарка мы обязательно продолжим. Отмечу, что благодаря поддержке правительства России только за последние 4 года Карелия закупила 79 новых автобусов", заверил глава Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2021-01-21 17:12:02
Автобусы как в моей юности, из 60-х. Интересно, видели-ли они, как выглядят школьные автобусы в США? Вставание с колен...
Бритва
2021-01-21 17:44:13
petronik, СШа прекратило свое существование. Но таким как ты об этом хозяин не сказал
театральный критик
2021-01-21 17:07:45
Не всем тут понравится эта хорошая новость :)
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