Двенадцать новых школьных автобусов прибыли в Карелию

Карелия получила 12 новых школьных автобусов, которые сразу отправились в районы республики, рассказал Артур Парфенчиков.

Новые автобусы, поступившие в республику, разной вместимости, утепленные, готовые к работе в северных условиях. Все оборудованы с учетом современных требований безопасности при перевозке детей, оснащены тахографами и навигационным оборудованием для отслеживания движения.

Они сменят отслужившие свой срок автобусы в Юшкозерской, Куркиекской, Пяозерской, Ледмозерской, Ильинской, Коткозерской, Рыборецкой, Ведлозерской, Эссойльской, Пуйкколькой школах, а также в питкярантской школе №2 и пудожской школе №3.

"Работу по обновлению школьного автопарка мы обязательно продолжим. Отмечу, что благодаря поддержке правительства России только за последние 4 года Карелия закупила 79 новых автобусов", заверил глава Карелии.