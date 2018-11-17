Двенадцать пожарных тушили подстанцию в Калевале

В северном поселке в Карелии накануне вечером загорелась трансформаторная подстанция.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в пятницу 16 ноября в 20 часов 25 минут пожарно-спасательные подразделения Калевальского района (в составе 12 человек и 2 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в трансформаторной подстанции по адресу: поселок Калевала, ул. Ленина, у дома № 19.

Пожар ликвидировали уже через пять минут, в 20:30.