Двенадцать пожарных тушили подстанцию в Калевале

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В северном поселке в Карелии накануне вечером загорелась трансформаторная подстанция.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в пятницу 16 ноября в 20 часов 25 минут пожарно-спасательные подразделения Калевальского района (в составе 12 человек и 2 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в трансформаторной подстанции по адресу: поселок Калевала, ул. Ленина, у дома № 19.
Пожар ликвидировали уже через пять минут, в 20:30.
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