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Двести человек пробежали «Километр здоровья» в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Спорт
10:28, 02 Мая 2021
фото: администрация Петрозаводска / Петрозаводск спортивный, "Километр здоровья" https://vk.com/album-90607514_277681103
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Взрослые и юные спортсмены преодолели 500 и 1000 метров по проспекту Карла Маркса в День Весны и Труда.

В Петрозаводске 1 мая состоялся традиционный фестиваль городского бега «Километр здоровья», который собрал почти две сотни участников.

Спортсмены в разных возрастных категориях преодолели дистанции в 500 и 1000 метров. Как сообщили в городской администрации, на этот раз маршрут пролегал по проспекту Карла Маркса, так как на стадионе «Юность» развернулись ремонтные работы.

Стартовали любители бега от Национального театра Карелии. К мероприятию присоединились и взрослые, и дети. Самым маленьким спортсменам исполнилось всего три года.



 Фестиваль городского бега существует с марта 2019 года. Главным организатором соревнований выступает Спортивная школа олимпийского резерва № 3.

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