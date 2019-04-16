Движение автобусов теперь можно отслеживать через приложение

Автобусы присоединяются к программе "Умный транспорт" в тестовом режиме, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С прошлой недели на специальном сайте или через мобильное приложение "Умный транспорт" можно наблюдать не только за движением троллейбусов, но и некоторых автобусов Петрозаводска.

Необходимое оборудование уже установлено на автобусах десяти маршрутов: № 1, №4, №10, № 14, № 17, № 19, № 21, № 22, № 27, № 29. Переговоры с остальными перевозчиками продолжаются. На сегодняшний день "Умный транспорт" действует в тестовом режиме.