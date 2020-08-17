Движение на "Коле" ограничат две ночи подряд

На Ладожском мосту ограничат пропускную способность, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На мосту через реку Нева, на 40 км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" ограничат пропускную способность.

"В связи с производством работ по ликвидации дефектов асфальтобетонного покрытия на неразводном пролетном строении Ладожского моста две ночи подряд, будет поочерёдно перекрываться одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. В направлении Мурманска ограничений вводиться не будет", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Период проведения работ:



1. с 20.00 18 августа до 6.00 19 августа;

2. с 20.00 19 августа до 6.00 20 августа.



Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.