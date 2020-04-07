Движение на "Коле" перекроют в связи с подготовкой к открытию навигации

Ладожский мост разведут на 45 минут, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На автомобильной дороге Р-21 "Кола" 8 апреля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.



"В целях подготовки к предстоящему периоду навигации, проведении осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем, представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" в период с 15.00 до 15.45 будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.



Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.