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Движение на "Коле" временно перекроют

Новости. Общество
15:33, 06 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Во вторник, 7 июля, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 8.50 до 10.50 для проведения технического обслуживания разводных механизмов, представителями ОАО "РЖД" будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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