Движение на трассе "Кола" перекроют из-за разведенного Ладожского моста

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупреждает водителей Карелии о том, что днем движение по федеральной трассе Р-21 "Кола" будет временно перекрыто из-за разведенного моста.

29 апреля с 15:00 до 15:45 будет полностью перекрыто движение автотранспорта на дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия).

Движение перекроют из-за необходимости развести Ладожский мост через реку Нева.

"В целях подготовки к предстоящему периоду навигации, проведении осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем, представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" в период с 15:00 до 15:45 будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Ранее федеральную трассу Р-21 "Кола" перекрывали в связи с разводкой моста через Свирь.