890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Школьников Карелии планируют отправить на каникулы с 1 по 11 мая 3
Сегодня 12:52
Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом младенца
Сегодня 13:07
В Финляндии удивлены заявлением Следкома России об умерщвлении финнами советских военнопленных в газовых камерах 22
Сегодня 10:28
Парфенчиков предложил жителям Карелии отвезти одиноких пенсионеров на дачи 4
Сегодня 13:21
Стало известно, почему полицейские автомобили ездят по Петрозаводску с включенными маячками 4
Сегодня 11:58
Парфенчиков разрешил помянуть родственников на кладбище на Радоницу 14
Сегодня 13:46

Трассу "Кола" на время перекроют

Новости. Общество
18:00, 24 Апреля 2020
фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Загрузка...

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На автомобильной дороге общего пользования "Кола" 27 апреля в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 8.50 до 10.50 представителями ОАО "РЖД" будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 13
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»