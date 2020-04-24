Трассу "Кола" на время перекроют

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На автомобильной дороге общего пользования "Кола" 27 апреля в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.



"В период с 8.50 до 10.50 представителями ОАО "РЖД" будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.