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Движение на трассе «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь

Новости. Общество
18:00, 08 Июня 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Движение на трассе «Кола» встанет на два часа 9 июня из-за разводки моста, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В среду, 9 июня, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола».

 «В период с 11:10 до 13:10 для прохода вверх по реке водолазного катера „ВМ-250“ с максимальным высотным габаритом 15,7 метра представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее сообщалось, в июне будет полностью закрыто движение автотранспорта через железнодорожные переезды в Кондопоге.

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