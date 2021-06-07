Движение на трассе «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь

Движение на трассе «Кола» встанет на два часа 9 июня из-за разводки моста, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В среду, 9 июня, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола».

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вверх по реке водолазного катера „ВМ-250“ с максимальным высотным габаритом 15,7 метра представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее сообщалось, в июне будет полностью закрыто движение автотранспорта через железнодорожные переезды в Кондопоге.