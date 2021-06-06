Движение ограничат на дорогах в городе Карелии из-за ремонта железнодорожных переездов

В июне будет полностью закрыто движение автотранспорта через железнодорожные переезды в Кондопоге.

Так, 7 и 9 июня с 21:30 до 02:30 будет полностью закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд 457 км (улица Советов). 11 и 25 июня с 14:00 до 17:00 проезд автотранспорта закроют через железнодорожный переезд 459 км станции Кондопога, расположенный на Сандальской набережной, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

На данных переездах заменят щебень, крепления, рельсошпальную решетку (на переезде 457 км).

Во время ремонта для машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, в экстренных случаях, будет организован проезд через железнодорожный переезд по временному настилу.

Работы, в которых будут задействованы бригады монтеров пути Сегежской дистанции пути, на железнодорожных переездах проводятся для обеспечения безопасности движения и стабильности перевозок.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны, заранее планируйте возможные маршруты объезда», — предупреждают в РЖД.

Ранее жители Петрозаводска пожаловались на перекопанный ж/д переезд.