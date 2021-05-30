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Грязно и опасно - жители Петрозаводска пожаловались на перекопанный ж/д переезд

Новости. Общество
07:25, 31 Мая 2021
фото: паблик «Подслушано в Петрозаводске»

Горожане пожаловались на рабочих, которые в прошлом году перекопали ж/д переезд в Сулажгоре и бросили.

«Позор РЖД! Железнодорожный переход на ул.Новосулажгорской в прошлом году перекопали и бросили. Подумайте о пожилых и мамочках с колясками и маленькими детьми. Перепрыгивать через плиты, чтобы не упасть, - удовольствие сомнительное. В дождь песок размывает, и пешеходы вынуждены ходить по грязи, что небезопасно, травмоопасно и грязно», - написали горожане в паблике «Подслушано в Петрозаводске» в надежде, что их услышат.

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Комментарии

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Бриг
2021-05-31 08:51:04
Кругом разруха .
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