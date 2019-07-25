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Новости. Общество
11:53, 25 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Движение на трассе "Кола" в Карелии закроют из-за взрывов

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Движение на участке автодороги Р-21 "Кола" в Сегежском районе закроют для проведения буровзрывных работ.

В связи с  проведением буровзрывных работ на участке капитального ремонта км 725 — км 772 автодороги Р-21 "Кола" будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в Сегежском районе в период  с 14.00 до 17.00.

25 июля движение будет перекрыто  на участке с 737 по 738 км. 26 июля — на участке с 738 по 739 км. и с 744 по 745 км.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола" просит водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов.

 
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