Движение на трассе "Кола" в Карелии закроют из-за взрывов

Движение на участке автодороги Р-21 "Кола" в Сегежском районе закроют для проведения буровзрывных работ.

В связи с проведением буровзрывных работ на участке капитального ремонта км 725 — км 772 автодороги Р-21 "Кола" будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в Сегежском районе в период с 14.00 до 17.00.

25 июля движение будет перекрыто на участке с 737 по 738 км. 26 июля — на участке с 738 по 739 км. и с 744 по 745 км.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола" просит водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов.