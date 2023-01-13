Движение ограничат на трассе «Кола» из-за дорожных работ

Строительные работы ограничат движение по участку автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области сообщили в Упрдор «Кола».

В управлении напомнили, в связи с началом производства строительно-монтажных работ с 16 января на длительное время предусмотрено ограничение движения транспорта по участку с 18 по 19 км подъезда к Североморску.

«Во время выполнения работ проезд будет обеспечиваться посредством устройства временных объездных дорог, организации реверсивного или одностороннего движения (организации поочередного пропуска встречных транспортных средств по одной полосе движения), а также краткосрочного прекращения движения в течение определенных периодов времени (суммарно не более восьми часов в сутки)», - говорится в сообщении Упрдора «Кола».

В управлении просят водителей учитывать это обстоятельство при планировании поездок по данному участку.