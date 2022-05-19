Движение ограничат на трассе «Кола» на севере Карелии на три месяца

С 22 мая строительно-монтажные работы временно ограничат движение по участку с 849 по 869 км автодороги «Кола».

Упрдор «Кола» напоминает, что с 22 мая по 31 августа в связи с началом производства строительно-монтажных работ на участке с 849 по 869 км автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург –Петрозаводск–Мурманск–Печенга–граница с Королевством Норвегия предполагается ограничение движения транспортных средств.

Проезд будет обеспечиваться посредством устройства временных объездных путей, организации реверсивного или одностороннего движения (поочередного пропуска встречных транспортных средств по одной полосе движения), а также прекращения движения в течение определенных периодов времени, но не более чем на восемь часов в сутки.

В Управлении просят водителей учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными при проезде по участку строительно-монтажных работ.

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