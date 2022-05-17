Мост в Медвежьегорском районе Карелии закроют для автомобилистов из-за ремонта

Движение перекроют на автодороге А-119 в Медвежьегорском районе из-за ремонта моста, сообщили в Упрдор «Кола».

Во вторник, 24 мая, с 9.0 до 17.00 дважды (продолжительностью не более часа) будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по мосту через реку Куржа на 558-м километре автомобильной дороги А-119. Причина — работы по демонтажу и монтажу балки пролетного строения.

Упрдор приносит извинения за временные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок по данному участку трассы.

Ранее сообщалось, на подъезде к Петрозаводску изменится схема движения.