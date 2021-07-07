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Движение перекроют на оживленной улице Петрозаводска в субботу

Новости. Общество
16:41, 08 Июля 2021
фото: © Яндекс Карты

С 10 июля улицу Луначарского закроют для всех видов транспорта, сообщили в администрации столицы Карелии.

В мэрии напомнили, что АО «ПКС-Водоканал» приступит к реконструкции водопровода. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Александра Невского до дома № 61 на улице Луначарского, но не коснутся пересечений с другими автодорогами.Проезд на перекрёстках будет обеспечен.

Помимо этого, на время ремонта движение на участках улиц Луначарского (от дома № 61 до Свирской улицы) и Коммунистов (между улицами Промышленной и Чернышевского) станет двусторонним. Изменения призваны обеспечить проезд горожан к жилым домам. Также на указанном участке улицы Коммунистов будет запрещена остановка транспорта по обеим сторонам автодороги.

Администрация просит горожан с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Кроме того, с 10 июля на время работ на Зареке изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Автобусы № 3 и № 12 будут проезжать по проспекту Александра Невского до улицы Ригачина, минуя улицу Луначарского, но следуя параллельно ей.

 

На время ремонта сетей отменён троллейбус № 6. Его маршрут частично дублирует другой электротранспорт. Изменения действуют уже сейчас. Троллейбус № 1 теперь поворачивает с улицы «Правды» на проспект Александра Невского не в сторону улицы Луначарского, а в сторону улицы Калинина. Далее он следует по Ключевскому шоссе, улицам Репникова и Антонова до конечной станции «ул. Корабелов». Отсюда маршрут стартует в обратном направлении маршрут, также через Ключевское шоссе и улицу Калинина. От улицы «Правды» троллейбус № 1 едет по привычному маршруту следования.

Троллейбус № 3 также поворачивает с проспекта Александра Невского на улицу Калинина и следует по маршруту троллейбуса № 6 до улицы Корабелов. В обратном направлении после поворота с улицы Калинина он едет по привычному пути через Комсомольский проспект к железнодорожному вокзалу и далее через Первомайский проспект на Заводскую улицу.

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