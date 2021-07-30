Реклама
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
Сегодня 14:42
ЦИК Карелии получила паспорт коллективного иммунитета
30.07.2021 14:02
Новый порядок аккредитации СМИ на выборах: самое важное
29.07.2021 17:18

Движение перекроют на трассе «Кола» из-за разводки моста

Новости. Общество
18:00, 02 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

В связи с разводкой моста через реку Нева 3 августа будет перекрыто движение на федеральной трассе «Кола», сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

На трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) 3 августа в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке баржи — буксирного состава «Шлюзовой-140» + «ВЭШ-64017» + «ВЭШ-64020» + «Речной — 84» с максимальным высотным габаритом 21 метр представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
26.07.2021, 10:42
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии

Чтиво

30.07.2021 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 4
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»