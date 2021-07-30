Движение перекроют на трассе «Кола» из-за разводки моста

В связи с разводкой моста через реку Нева 3 августа будет перекрыто движение на федеральной трассе «Кола», сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

На трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) 3 августа в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке баржи — буксирного состава «Шлюзовой-140» + «ВЭШ-64017» + «ВЭШ-64020» + «Речной — 84» с максимальным высотным габаритом 21 метр представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.