Движение по Малой Слободской временно ограничат

Причина запрета проезда автомобилей – производство земляных работ, сообщили в мэрии Петрозаводска.

По данным городской администрации, с 07.00 23 июня до 23.00 24 июня, а также с 25 по 27 июня включительно будет перекрыто движение автотранспорта на участке улицы Малой Слободской от улицы Кирова до улицы Куйбышева.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства.