Движение по понтонному мосту в Соломенном в очередной раз перекроют на три ночи подряд

Специалисты продолжают проверять переправу на соответствие требованиям безопасности.
Как сообщили в мэрии Петрозаводска, 17, 18 и 19 октября с 22:00 до 05:00 движение машин по понтонному мосту через Соломенный пролив будет запрещено.
Специалисты продолжают проверять переправу на соответствие требованиям технического регламента о безопасности.
Автомашины экстренных служб будут пропускать. Также ограничения не касаются пешеходов.
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