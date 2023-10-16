Движение по понтонному мосту в Соломенном в очередной раз перекроют на три ночи подряд

Специалисты продолжают проверять переправу на соответствие требованиям безопасности.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, 17, 18 и 19 октября с 22:00 до 05:00 движение машин по понтонному мосту через Соломенный пролив будет запрещено.



Специалисты продолжают проверять переправу на соответствие требованиям технического регламента о безопасности.



Автомашины экстренных служб будут пропускать. Также ограничения не касаются пешеходов.