Движение по трассе «Кола» остановят на два часа рядом с границей Карелии

Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто из-за развода железнодорожного моста через реку Свирь в районе города Лодейного поле.

Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

По его словам, развод моста будет производиться 2 сентября с 11:10 до 13:10 для прохода грузовых судов по реке Свирь.

Мост предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

«ФКУ Упрдор „Северо-Запад“ просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования», — говорится в сообщении ситуационного центра.