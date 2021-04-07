Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Финляндию завезли первых в этом году гастарбайтеров из Украины 7
07.04.2021 17:01
Тонометр остановил работу банка в Петрозаводске 1
07.04.2021 12:30
Ревизоров не убедили отчеты мэрии Петрозаводска, как тратились деньги к 100-летию Карелии 10
07.04.2021 15:17
Суд в Карелии отправил двух школьников-рецидивистов в специнтернат 1
07.04.2021 16:58
Начался ремонт убитых дорог к дачам под Петрозаводском 6
07.04.2021 11:18
Участники опроса ответили, что будут делать, когда проезд в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей 1
07.04.2021 16:04
В Карелии водитель "легковушки" разбился, врезавшись на встречке в тягач 2
07.04.2021 09:58
"Озлобленность против России и Красной Армии" 4
07.04.2021 14:35

Движение транспорта ограничат на центральной площади Петрозаводска

Новости. Общество
06:40, 08 Апреля 2021
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Администрация Петрозаводска предупредила об изменении схемы движения транспорта на площади Кирова в День космонавтики.

12 апреля с 8 до 20 часов будет запрещён въезд на площадь с улицы Правды.

Временные ограничения установят в связи с проведением выставки пожарной техники.

"Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения выставки специализированной техники в преддверии Дня пожарной охраны Республики Карелия", - сообщили в пресс-службе мэрии.


Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
02.04.2021, 15:40
Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве

Аналитика

07.04.2021 14:38
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Озлобленность против России и Красной Армии" 4
07.04.2021 14:35
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Вся аналитика

Чтиво

06.04.2021 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 10
06.04.2021 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»