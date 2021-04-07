Движение транспорта ограничат на центральной площади Петрозаводска

Администрация Петрозаводска предупредила об изменении схемы движения транспорта на площади Кирова в День космонавтики.

12 апреля с 8 до 20 часов будет запрещён въезд на площадь с улицы Правды.

Временные ограничения установят в связи с проведением выставки пожарной техники.



"Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения выставки специализированной техники в преддверии Дня пожарной охраны Республики Карелия", - сообщили в пресс-службе мэрии.





