Движение транспорта по площади Кирова запретят с 5 марта

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С 5 марта по 15 апреля будет изменена организация автомобильного движения по площади Кирова, сообщает мэрия Петрозаводска.
"При проведении общегородских мероприятий на площади Кирова вносятся изменения в организацию дорожного движения. Запрещается движение всех видов транспортных средств по пл. Кирова в Петрозаводске с 5 марта по 15 апреля", - говорится в сообщении.
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