Движение транспорта по площади Кирова запретят с 5 марта

С 5 марта по 15 апреля будет изменена организация автомобильного движения по площади Кирова, сообщает мэрия Петрозаводска.

"При проведении общегородских мероприятий на площади Кирова вносятся изменения в организацию дорожного движения. Запрещается движение всех видов транспортных средств по пл. Кирова в Петрозаводске с 5 марта по 15 апреля", - говорится в сообщении.