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Новости. Общество
10:20, 03 Марта 2018

Движение транспорта по площади Кирова запретят с 5 марта

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С 5 марта по 15 апреля будет изменена организация автомобильного движения по площади Кирова, сообщает мэрия Петрозаводска.

"При проведении общегородских мероприятий на площади Кирова вносятся изменения в организацию дорожного движения. Запрещается движение всех видов транспортных средств по пл. Кирова в Петрозаводске с 5 марта по 15 апреля", - говорится в сообщении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-03 11:22:51
Полностью одобряю. Надо вообще закрыть площадь для водятлов. Напокупали себе кастрюль в кредит и шастают везде. Пешеход всегда прав.
Leopol'd
2018-03-03 10:26:48
Опять ради пары дурацких митингов, закрыли на 1,5 месяца.
Дебилы, б...!
Гость
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