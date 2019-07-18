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Новости. Происшествия
15:48, 18 Июля 2019
фото: www.facebook.com/rajavartiolaitos/

Двое финнов на моторке незаконно пересекли российскую границу

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Нарушители доставлены в Финляндию и оштрафованы.

Двое граждан Финляндии незаконно пересекли российскую морскую границу, катаясь на моторной лодке в акватории Финского залива. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел во второй половине дня 17 июля в районе острова Сантио.

О случившемся финская сторона незамедлительно уведомила российских пограничников. Нарушители были возвращены в Финляндию на российском пограничном катере и оштрафованы.

 

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Комментарии

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Американец
2019-07-18 17:03:09
если бы пересекли воды Англии или США , то их бы уже давно бы расстреляли и утопили. Демократия, однако
sergo
2019-07-18 17:10:21
Американец, ой да ладно...
Там постоянно, то наши, то фины в чужие воды заплывают. Буйков то обозначающих границу нет.
Эту ситуацию даже в особенностях национальной рыбалки обыграли.
zanoza
2019-07-18 16:23:00
Это они в отместку за наш самолёт :)
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