Двое финнов на моторке незаконно пересекли российскую границу

Нарушители доставлены в Финляндию и оштрафованы.

Двое граждан Финляндии незаконно пересекли российскую морскую границу, катаясь на моторной лодке в акватории Финского залива. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел во второй половине дня 17 июля в районе острова Сантио.

О случившемся финская сторона незамедлительно уведомила российских пограничников. Нарушители были возвращены в Финляндию на российском пограничном катере и оштрафованы.