Двое финнов на моторке незаконно пересекли российскую границу

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Нарушители доставлены в Финляндию и оштрафованы.
Двое граждан Финляндии незаконно пересекли российскую морскую границу, катаясь на моторной лодке в акватории Финского залива. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел во второй половине дня 17 июля в районе острова Сантио.
О случившемся финская сторона незамедлительно уведомила российских пограничников. Нарушители были возвращены в Финляндию на российском пограничном катере и оштрафованы.
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