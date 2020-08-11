Двое мужчин подожгли торговый павильон в Петрозаводске

Полиция разыскала мужчин, подозреваемых в совершении поджога торгового павильона, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в начале лета.

Установлено, что ночью к павильону приблизились двое граждан с канистрами, содержащими горючие материалы. Облив стену постройки, они подожгли ее и скрылись.

Пожарные вовремя успели – в результате имущество внутри уцелело, повреждена оказалась лишь наружная поверхность.

Возбуждены уголовные дела.

Подозреваемые, мужчины 34 и 38 лет, находятся под подпиской о невыезде.