Двое мужчин устроили драку на дороге в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Водители разняли двух мужчин, устроивших драку на проезжей части на проспекте Александра Невского.

В паблике «Весь Петрозаводск» выложили видео разборки между двумя мужчинами, которые парализовали движение вечером 22 августа на проспекте Невского. Драчуны рисковали попасть под колеса автомобилей. Водители вынуждены были усмирить «бойцов».

«Драка на проспекте Невского. Дядечек усмирили, все обошлось», - комментирует автор видео.

«Да, там пьяный под машины бросался. Пришлось Игорьку его усмирить», - уточнили в паблике очевидцы инцидента.

Ранее бойцам Росгвардии пришлось разнимать жителей Карелии, устроивших драку на дороге.