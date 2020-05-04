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Двое петербуржцев едва не погибли, провалившись под лед на озере в Карелии

Новости. Происшествия
09:00, 05 Мая 2020
фото: © pixabay
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Инцидент произошел на озере Кочозеро Сегежского района, сообщили в МЧС Карелии.

Двое жителей Санкт-Петербурга, которые имели на руках письменные постановления о нахождении на самоизоляции на территории Карелии, 3 мая поехали кататься на квадроцикле по льду озера Кочозера.

Мужчины оставили без внимания предупреждения местных жителей о том, что лед на озере тонкий и некрепкий. В районе острова Амбарный в результате попадания в полынью петербуржцы утопили квадроцикл и оказались в воде. Из воды они выбрались самостоятельно и пешком по льду отправились на остров, откуда позже позвонили по номеру 112.

Из разговора с пострадавшими удалось уточнить, что они полностью мокрые, вокруг них большое количество снега, а предметы розжига (зажигалки) вышли из строя по причине промокания. Световых приборов с собой они не имели, телефон один и заряд батареи находится на минимальном уровне. В результате опрокидывания в полынью травм не получили, жалуются на сильный холод и просят о помощи.

В 1.30 4 мая спасатели выдвинулись на поиски мужчин.

В 4.30 пострадавшие были обнаружены на острове. Их доставили в поселок Олений, где они останавливались на временное пребывание.

С 1 апреля постановлением администрации Сегежского муниципального района запрещён выход граждан на лед водоёмов.

Ранее в Карелии школьник едва не погиб, оказавшись на льдине посреди реки.

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Комментарии

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кир
2020-05-05 09:37:41
Деньги вычесть за спасение.
новый
2020-05-05 09:04:36
Приперлись и шастают везде.
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