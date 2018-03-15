Двое петрозаводчан средь бела дня разобрали чужой грузовик на запчасти

В Петрозаводске сотрудники Росгвардии задержали граждан, которые снимали детали с автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии Карелии, подозрительных людей заметил вахтер одного из административных зданий, расположенных на улице Ригачина.

Он сообщил в полицию. Группа задержания вневедомственной охраны прибыла по адресу, где застала двух петрозаводчан: 32-х и 27-ми лет, которые разбирали грузовик "ГАЗон".

Дать вразумительных пояснений граждане не смогли, поэтому были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.