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Двое пьяных мужчин и женщина жестоко избили подростка на улице в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:11, 27 Сентября 2021
фото: © Валерий Матыцин / ТАСС

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Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению об избиении 16-летнего подростка на Зареке.

В минувшее воскресенье, 26 сентября, в 22.00 в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось сообщение с просьбой помочь найти свидетелей избиения подростка на пересечении улиц Державина и Свирской, 1.

По словам автора обращения, 26 сентября с 16 до 17 часов на пересечении улиц Державина и Свирской, 1 произошло нападение на 16-летнего подростка. Двое пьяных мужчин и женщина напали на проходившего мимо ребенка.

«Были нанесены множественные повреждения, били ногами по голове», — написано в сообщении.

Избиение видели прохожие и проезжавшие мимо автомобилисты, которых и пытается найти автор поста.

«Побои сняты, заявление написано. Если вы или кто-то из ваших знакомых видел и сможет описать этих злодеев, прошу позвонить мне по телефону +79114003062», — обратилась петрозаводчанка.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, заявление от мамы пострадавшего подростка в полицию поступило 26 сентября, по обращению начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 25 сентября в Сулажгоре девочка-подросток убегала от неизвестного мужчины, который преследовал ее в темноте, — полиция Петрозаводска проводит проверку по данному факту.

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Комментарии

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Гриша
2021-09-27 11:24:34
Просто так ничего не бывает. Возможно до бомжей докопался и хайпануть в тик-токе захотел.
Гость
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