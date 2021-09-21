Двое пьяных мужчин и женщина жестоко избили подростка на улице в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению об избиении 16-летнего подростка на Зареке.

В минувшее воскресенье, 26 сентября, в 22.00 в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось сообщение с просьбой помочь найти свидетелей избиения подростка на пересечении улиц Державина и Свирской, 1.

По словам автора обращения, 26 сентября с 16 до 17 часов на пересечении улиц Державина и Свирской, 1 произошло нападение на 16-летнего подростка. Двое пьяных мужчин и женщина напали на проходившего мимо ребенка.

«Были нанесены множественные повреждения, били ногами по голове», — написано в сообщении.

Избиение видели прохожие и проезжавшие мимо автомобилисты, которых и пытается найти автор поста.

«Побои сняты, заявление написано. Если вы или кто-то из ваших знакомых видел и сможет описать этих злодеев, прошу позвонить мне по телефону +79114003062», — обратилась петрозаводчанка.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, заявление от мамы пострадавшего подростка в полицию поступило 26 сентября, по обращению начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 25 сентября в Сулажгоре девочка-подросток убегала от неизвестного мужчины, который преследовал ее в темноте, — полиция Петрозаводска проводит проверку по данному факту.