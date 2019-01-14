Двое жителей Карелии попались на кражах бензина на заправках и аккумуляторов с грузовиков

В Прионежском районе установили подозреваемых, которые воровали бензин на заправках и снимали аккумуляторы с грузовиков в поселках, сообщили в МВД Карелии.

В конце минувшего года в полиции по Прионежскому району было зарегистрировано несколько сообщений о хищении топлива. На автозаправочную станцию, расположенную пригороде Петрозаводска, приезжали молодые люди, заправляли баки несколькими десятками литров бензина и скрывались, не заплатив. Было зафиксировано три подобных эпизода. Нерадивых клиентов никто не знал, розыск по номерным знакам результата не дал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в данных кражах, заодно выяснили, что те же лица причастны к иным преступлениям.

Двое 19-летних петрозаводчан придумали сценарий незаконного обогащения – для этого им требовался транспорт. Машины им одолжили друзья. Далее молодые люди обнаружили способ, как изменить данные регистрационных знаков автомобилей. По версии следствия, жители карельской столицы ездили по окрестностям Петрозаводска, с целью хищения аккумуляторов с грузовых автомобилей. Эти поездки осуществлялись с использованием похищенного топлива.

В настоящее время в связи с кражами аккумуляторов и бензина возбуждены уголовные дела. Следствие, в котором фигурируют оба жителя Петрозаводска, продолжается.