Двое жителей Карелии пропали на Ладоге

Два жителя Сортавалы вышли на лодке в озеро и пропали.

Как сообщается на сайте администрации Сортавальского района со ссылкой на спасательный отряд, два жителя Сортавалы 1 октября на лодке "Обь" прибыли на остров Валаам, а 2 октября выехали с Валаама в район острова Мюкериккю и пропали.

«На связь со 2 октября не выходили. В интернет 2 октября выкладывали снимки пребывания на острове Валаам и убытия с острова в волну», - сообщается в паблике администрации Сортавальского района.

Также в паблике говорится, что 2 октября на Ладоге поднималась волна 0,5-1 метр.

«Поиски начнутся после прекращения волнения на Ладожском озере», - сообщили в Сортавальской администрации.